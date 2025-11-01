Mega da Virada 2025: Prêmio pode chegar a R$ 1 bi

Os apostadores da Mega da Virada já podem iniciar suas apostas. Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio deve bater recorde e alcançar R$ 1 bilhão

As apostas para a Mega da Virada 2025 , concurso previsto para 31 de dezembro, já começaram. A partir deste sábado, 1º de novembro, os apostadores já podem concorrer ao prêmio que pode chegar a R$ 1 bilhão.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o valor irá bater recorde. Inicialmente, o prêmio estava cotado em R$ 850 milhões e superava em mais de 33% o montante pago na edição passada de R$ 635,4 milhões.

No entanto, assim como em períodos anteriores, o valor deverá ser incrementado a partir da procura.

Dependendo do arrecadado a partir da quantidade de apostas feitas, o prêmio será atualizado.