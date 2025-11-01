Mega da Virada 2025: Prêmio pode chegar a R$ 1 bi

Mega da Virada 2025: começa período de apostas; prêmio pode chegar a R$ 1 biOs apostadores da Mega da Virada já podem iniciar suas apostas. Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio deve bater recorde e alcançar R$ 1 bilhão
As apostas para a Mega da Virada 2025, concurso previsto para 31 de dezembro, já começaram. A partir deste sábado, 1º de novembro, os apostadores já podem concorrer ao prêmio que pode chegar a R$ 1 bilhão.
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado
Segundo a Caixa Econômica Federal, o valor irá bater recorde. Inicialmente, o prêmio estava cotado em R$ 850 milhões e superava em mais de 33% o montante pago na edição passada de R$ 635,4 milhões.
No entanto, assim como em períodos anteriores, o valor deverá ser incrementado a partir da procura.
Dependendo do arrecadado a partir da quantidade de apostas feitas, o prêmio será atualizado.
A aposta simples, com escolha de seis números, custa R$ 6. Neste ano, a Caixa anunciou que ampliou o horário de realização das apostas em uma hora, a partir desta segunda-feira, 3 de novembro.
Além da modalidade presencial, nas Loterias Caixa, os apostadores também podem fazer sua "fezinha" no portal oficial Loterias Caixa ou pelo app. Clientes da Caixa têm acesso pelo internet banking.
Mais notícias de Economia
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado