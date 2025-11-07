Mega da Virada 2025 pode chegar a R$ 1 bilhão: veja as mudanças e como apostar com a Sorte Mais Brasil

O montante supera os R$ 635 milhões pagos na Mega da Virada 2024 / Crédito: Divulgação

A Mega da Virada 2025 começou oficialmente em 1º de novembro e já movimenta o país inteiro. O prêmio inicial é de R$ 850 milhões, com projeção de alcançar a marca histórica de R$ 1 bilhão, o maior valor já registrado na história do concurso.



O montante supera os R$ 635 milhões pagos na Mega da Virada 2024, divididos entre oito apostas vencedoras, incluindo uma feita em Nova Lima (MG), que levou mais de R$ 79 milhões. As demais apostas premiadas vieram de Brasília, Curitiba, Pinhais (PR), Osasco (SP) e Tupã (SP). Valores das apostas e chances de ganhar



A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6,00, enquanto a aposta máxima, com 20 números, chega a R$ 232.560,00. O valor aumenta conforme mais dezenas são selecionadas, o que também eleva as chances de acerto. Dessa forma, o apostador pode ajustar o investimento conforme sua estratégia e orçamento. Mudança no rateio aumenta o prêmio principal

O concurso especial nº 2955 adotará um novo modelo de distribuição, destinando 90% do valor total arrecadado aos ganhadores da primeira faixa (Sena), enquanto a Quina e a Quadra receberão 5% cada. A mudança, em vigor desde o concurso nº 2896, realizado em 2 de agosto, foi oficializada pela Caixa Econômica Federal em julho.



Essa alteração elevou a porcentagem destinada ao prêmio principal de 62% para 90%, o que

explica o aumento expressivo projetado para 2025. Horário estendido para apostas

Desde o dia 3 de novembro, as modalidades das Loterias Caixa contam com uma hora adicional para registro de apostas e compra de bolões. Vale lembrar que a Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte a Sena, o prêmio é distribuído entre os acertadores da Quina e, se necessário, da Quadra.

Como apostar com mais chances na Mega da Virada 2025

Com um prêmio bilionário em disputa, apostar com mais dezenas é uma estratégia eficaz, pois amplia as combinações possíveis. No entanto, o custo também aumenta. Por isso, a forma mais acessível de participar com mais números é através dos Bolões de Altas Dezenas.

