Mega Sena 2943 de hoje (25/11/25): Veja resultado e prêmio

Mega Sena: resultado do Concurso 2943 de hoje, terça, 25 de novembro de 2025 (25/11/25). Veja prêmio / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O resultado da Mega Sena Concurso 2943 é divulgado nesta terça-feira, 25 de novembro de 2025 (25/11/25). O prêmio está em R$ 18 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 21 horas (horário de Brasília).

Resultado da Mega Sena de sábado (22/11/25): Concurso 2942

30 - 60 - 12 - 54 - 40 - 46 Resultado da Mega Sena de terça (18/11/25): Concurso 2941

35 - 51 - 30 - 48 - 33 - 14