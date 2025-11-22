Mega Sena 2942 de hoje (22/11/25): Confira resultado e prêmio

Mega Sena: resultado do Concurso 2942 de hoje, quarta, 22 de novembro de 2025 (22/11/25). Veja prêmio / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O resultado da Mega Sena Concurso 2942 é divulgado neste sábado, 22 de novembro de 2025 (22/11/25). O prêmio está em R$ 10 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 21 horas (horário de Brasília).

O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP. Leia mais Horário das loterias Caixa mudam a partir desta segunda, 3; entenda Sobre o assunto Horário das loterias Caixa mudam a partir desta segunda, 3; entenda Resultado da Mega Sena de hoje (22/11/25): Concurso 2942

A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube: Resultado da Mega Sena de terça (18/11/25): Concurso 2941

35 - 51 - 30 - 48 - 33 - 14

Resultado da Mega Sena de sexta (14/11/25): Concurso 2940

08 - 53 - 22 - 13 - 07 - 09 Resultado da Mega Sena de terça (11/11/25): Concurso 2939 33 - 42 - 31 - 49 - 22 - 37 Resultado da Mega Sena de sábado (08/11/25): Concurso 2938

35 - 10 - 15 - 14 - 56 - 44