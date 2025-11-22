Mega Sena 2942 de hoje (22/11/25): Confira resultado e prêmio

Resultado da Mega Sena 2942 de hoje (22/11/25): prêmio é de R$ 10 milhõesMega Sena: resultado do Concurso 2942 é divulgado neste sábado, 22 de novembro de 2025 (22/11/25).O prêmio está estimado em R$ 10 milhões
O resultado da Mega Sena Concurso 2942 é divulgado neste sábado, 22 de novembro de 2025 (22/11/25). O prêmio está em R$ 10 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 21 horas (horário de Brasília).
O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP.
Resultado da Mega Sena de hoje (22/11/25): Concurso 2942
A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube:
Resultado da Mega Sena de terça (18/11/25): Concurso 2941
35 - 51 - 30 - 48 - 33 - 14
Resultado da Mega Sena de sexta (14/11/25): Concurso 2940
08 - 53 - 22 - 13 - 07 - 09
Resultado da Mega Sena de terça (11/11/25): Concurso 2939
33 - 42 - 31 - 49 - 22 - 37
Resultado da Mega Sena de sábado (08/11/25): Concurso 2938
35 - 10 - 15 - 14 - 56 - 44
Resultado da Mega Sena de quinta (06/11/25): Concurso 2937
12 - 52 - 26 - 34 - 44 - 17
Resultado da Mega Sena de terça (04/11/25): Concurso 2936
29 - 32 - 04 - 15 - 09 - 07
Resultado da Mega Sena de sábado (01/11/25): Concurso 2935
57 - 18 - 28 - 09 - 34 - 38
Resultados das outras loterias de hoje
Como jogar na Mega Sena
A Mega-Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.
Você pode marcar de seis a 15 números na roda, deixando que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrendo com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.
Sorteios da Mega Sena
Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.
Como apostar na Mega Sena
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números você marcar, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.
Resultados anteriores da Mega Sena
