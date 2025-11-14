Mega Sena 2940 de hoje (14/11/25): Confira o resultado e prêmio

Mega Sena: resultado do Concurso 2940 é divulgado nesta quinta-feira, 14 de novembro de 2025 (14/11/25).O prêmio está estimado em R$ 100 milhões

O resultado da Mega Sena Concurso 2940 , inicialmente previsto para esta quinta-feira, 13, foi remarcado para essa sexta-feira, 14. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a alteração ocorre por conta do feriado da Proclamação da República, que será celebrado no sábado, 15.

A Mega-Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.

Você pode marcar de seis a 15 números na roda, deixando que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrendo com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.

Sorteios da Mega Sena

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.

Como apostar na Mega Sena

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números você marcar, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.