Mega Sena 2940 de hoje (14/11/25): Confira o resultado e prêmio

Resultado da Mega Sena 2940 de hoje (14/11/25): prêmio é de R$ 100 milhões

Mega Sena: resultado do Concurso 2940 é divulgado nesta quinta-feira, 14 de novembro de 2025 (14/11/25).O prêmio está estimado em R$ 100 milhões
Autor Arthur Albano e Júlia Honorato
O resultado da Mega Sena Concurso 2940, inicialmente previsto para esta quinta-feira, 13, foi remarcado para essa sexta-feira, 14. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a alteração ocorre por conta do feriado da Proclamação da República, que será celebrado no sábado, 15. 

Resultado da Mega Sena de hoje (14/11/25): Concurso 2940

A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube:

Resultado da Mega Sena de terça (11/11/25): Concurso 2939

33 - 42 - 31 - 49 - 22 - 37

Resultado da Mega Sena de sábado (08/11/25): Concurso 2938

35 - 10 - 15 - 14 - 56 - 44

Resultado da Mega Sena de quinta (06/11/25): Concurso 2937

12 - 52 - 26 - 34 - 44 - 17

Resultado da Mega Sena de terça (04/11/25): Concurso 2936

29 - 32 - 04 - 15 - 09 - 07 

Resultado da Mega Sena de sábado (01/11/25): Concurso 2935

57 - 18 - 28 - 09 - 34 - 38 

Resultados das outras loterias de hoje

Como jogar na Mega Sena

A Mega-Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.

Você pode marcar de seis a 15 números na roda, deixando que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrendo com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.

Sorteios da Mega Sena

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.

Como apostar na Mega Sena

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números você marcar, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.

Resultados anteriores da Mega Sena

