Quina 6872 de hoje (06/11/25); Confira resultado e prêmio

Resultado da Quina 6872 de hoje (06/11/25); prêmio é de R$ 3 milhões

Quina, Concurso 6872, resultado desta quinta-feira, 6 de novembro de 2025 (06/11/25). O prêmio é de R$ 3 milhões
Arthur Albano e Júlia Honorato
Arthur Albano e Júlia Honorato
Resultado da Quina, Concurso 6872 desta quinta-feira, 6 de novembro de 2025 (06/11/25). O prêmio será de R$ 3 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.

Resultado da Quina de hoje (06/11/25): Concurso 6872

A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube:

Resultado da Quina de quarta (05/11/25): Concurso 6871

44 - 07 - 45 - 31 - 21

Resultado da Quina de terça (04/11/25): Concurso 6870

46 - 18 - 42 - 20 - 19

Resultado da Quina de segunda (03/11/25): Concurso 6869

59 - 29 - 64 - 38 - 65 

Resultado da Quina de sábado (1°/11/25): Concurso 6868

38 - 26 - 33 - 17 - 10

Resultado da Quina de sexta (31/10/25): Concurso 6867

 18 - 56 - 05 - 04 - 19

Resultado da Quina de quinta (30/10/25): Concurso 6866

12 - 65 - 73 - 46 - 02

Como apostar na Quina

Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.

Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,

Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.

