Quina 6871 de hoje (05/11/25); Veja resultado e prêmio

Resultado da Quina, Concurso 6871 desta quarta-feira, 5 de novembro de 2025 (05/11/25). O prêmio será de R$ 2,2 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
Resultado da Quina de hoje (05/11/25): Concurso 6871
A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube:
Resultado da Quina de terça (04/11/25): Concurso 6870
46 - 18 - 42 - 20 - 19
Resultado da Quina de segunda (03/11/25): Concurso 6869
59 - 29 - 64 - 38 - 65
Resultado da Quina de sábado (1°/11/25): Concurso 6868
38 - 26 - 33 - 17 - 10
Resultado da Quina de sexta (31/10/25): Concurso 6867
18 - 56 - 05 - 04 - 19
Resultado da Quina de quinta (30/10/25): Concurso 6866
12 - 65 - 73 - 46 - 02
Resultado da Quina de quarta (29/10/25): Concurso 6865
55 - 29 - 42 - 71 - 75
Resultado da Quina de terça (28/10/25): Concurso 6864
58 - 18 - 78 - 06 - 55
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
