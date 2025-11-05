Quina 6871 de hoje (05/11/25); Veja resultado e prêmio

Quina, Concurso 6871, resultado de hoje, quarta, 5 de novembro de 2025 (05/11/25). Veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

Resultado da Quina, Concurso 6871 desta quarta-feira, 5 de novembro de 2025 (05/11/25). O prêmio será de R$ 2,2 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.

Resultado da Quina de sábado (1°/11/25): Concurso 6868

38 - 26 - 33 - 17 - 10 Resultado da Quina de sexta (31/10/25): Concurso 6867

18 - 56 - 05 - 04 - 19

Resultado da Quina de quinta (30/10/25): Concurso 6866

12 - 65 - 73 - 46 - 02