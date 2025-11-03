Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quina 6869 de hoje (03/11/25); Veja resultado e prêmio

Resultado da Quina 6869 de hoje (03/11/25); prêmio é de R$ 600 mil

Quina, Concurso 6869, resultado deste segunda-feira, 3 de novembro de 2025 (03/11/25). O prêmio é de R$ 600 mil
Resultado da Quina, Concurso 6869 desta segunda-feira, 3 de novembro de 2025 (03/11/25). O prêmio será de R$ 600 mil.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.

Resultado da Quina de hoje (03/11/25): Concurso 6869

A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube:

Resultado da Quina de sábado (1°/11/25): Concurso 6868

38 - 26 - 33 - 17 - 10

Resultado da Quina de sexta (31/10/25): Concurso 6867

 18 - 56 - 05 - 04 - 19

Resultado da Quina de quinta (30/10/25): Concurso 6866

12 - 65 - 73 - 46 - 02

Resultado da Quina de quarta (29/10/25): Concurso 6865

55 - 29 - 42 - 71 - 75

Resultado da Quina de terça (28/10/25): Concurso 6864

58 - 18 - 78 - 06 - 55 

    • Como apostar na Quina

    Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.

    Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,

    Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.

    Resultados anteriores da Quina

    >> Resultado da Quina, Concurso 6868, sábado, 1º de novembro (01/11/25)

    >> Resultado da Quina, Concurso 6867, sexta, 31 de outubro (31/10/25)

    >> Resultado da Quina, Concurso 6866, quinta, 30 de outubro (30/10/25)

