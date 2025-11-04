Quina 6870 de hoje (04/11/25); Confira resultado e prêmio

Quina, Concurso 6870, resultado de hoje, terça, 4 de novembro de 2025 (04/11/25). Veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

Resultado da Quina, Concurso 6870 desta terça-feira, 4 de novembro de 2025 (04/11/25). O prêmio será de R$ 1,3 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.