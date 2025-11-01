Quina 6868 de hoje (1°/11/25); Confira resultado e prêmio

Quina, Concurso 6868, resultado de hoje, sábado, 1° de novembro de 2025 (1°/11/25). Veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

Resultado da Quina, Concurso 6868 deste sábado, 31 de outubro de 2025 (1°/11/25). O prêmio será de R$ 37 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.