Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quina 6868 de hoje (1°/11/25); Confira resultado e prêmio

Resultado da Quina 6868 de hoje (1°/11/25); prêmio é de R$ 37 milhões

Quina, Concurso 6868, resultado deste sábado, 1° de novembro de 2025 (1°/11/25). O prêmio é de R$ 37 milhões
Autor Arthur Albano e Júlia Honorato
Autor
Arthur Albano e Júlia Honorato Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Resultado da Quina, Concurso 6868 deste sábado, 31 de outubro de 2025 (1°/11/25). O prêmio será de R$ 37 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.

Resultado da Quina de hoje (1°/11/25): Concurso 6868

A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube:

Resultado da Quina de sexta (31/10/25): Concurso 6867

 18 - 56 - 05 - 04 - 19

Resultado da Quina de quinta (30/10/25): Concurso 6866

12 - 65 - 73 - 46 - 02

Resultado da Quina de quarta (29/10/25): Concurso 6865

55 - 29 - 42 - 71 - 75

Resultado da Quina de terça (28/10/25): Concurso 6864

58 - 18 - 78 - 06 - 55 

Resultados das loterias de hoje

Como apostar na Quina

Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.

Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,

Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.

Resultados anteriores da Quina

>> Resultado da Quina, Concurso 6867, sexta, 31 de outubro (31/10/25)

>> Resultado da Quina, Concurso 6866, quinta, 30 de outubro (30/10/25)

>> Resultado da Quina, Concurso 6865, quarta, 29 de outubro (29/10/25)

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

Mais notícias de economia

  • Siga o canal Economia no WhatsApp para ficar bem informado

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira na Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Tags

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar