Quina 6868 de hoje (1°/11/25); Confira resultado e prêmio

Resultado da Quina 6868 de hoje (1°/11/25); prêmio é de R$ 37 milhõesQuina, Concurso 6868, resultado deste sábado, 1° de novembro de 2025 (1°/11/25). O prêmio é de R$ 37 milhões
Resultado da Quina, Concurso 6868 deste sábado, 31 de outubro de 2025 (1°/11/25). O prêmio será de R$ 37 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
Resultado da Quina de hoje (1°/11/25): Concurso 6868
A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube:
Resultado da Quina de sexta (31/10/25): Concurso 6867
18 - 56 - 05 - 04 - 19
Resultado da Quina de quinta (30/10/25): Concurso 6866
12 - 65 - 73 - 46 - 02
Resultado da Quina de quarta (29/10/25): Concurso 6865
55 - 29 - 42 - 71 - 75
Resultado da Quina de terça (28/10/25): Concurso 6864
58 - 18 - 78 - 06 - 55
Resultados das loterias de hoje
- Resultado da Mega Sena 2935 de hoje (1°/11/25): prêmio é de R$ 34 milhões
- Resultado da Lotofácil 3528 de hoje (1°/11/25); prêmio de R$ X milhões
- Resultado da Timemania 2315 de hoje (1°/11/25); prêmio de R$ 42,5 milhões
- Resultado do Dia de Sorte 1136 de hoje (1°/11/25); prêmio de R$ 800 mil
- Resultado da +Milionária 299 de hoje (1°/11/25); prêmio de R$ 10 milhões
- Resultado da Loteria Federal 6014 de hoje (1°/11/25); prêmio de R$ 500 mil
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Quina
>> Resultado da Quina, Concurso 6867, sexta, 31 de outubro (31/10/25)
>> Resultado da Quina, Concurso 6866, quinta, 30 de outubro (30/10/25)
>> Resultado da Quina, Concurso 6865, quarta, 29 de outubro (29/10/25)