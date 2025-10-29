Loteria Federal 6013 de hoje (29/10/25); Veja resultado e prêmio

Resultado da Loteria Federal 6013 é divulgado hoje, quarta, 29 de outubro de 2025 (29/10/25); prêmio de R$ 500 mil

O resultado do concurso da Loteria Federal 6013 é divulgado hoje, quarta, 29 de outubro de 2025 (29/10/25), com prêmio de R$ 500 mil.

O sorteio é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal (CEF) no YouTube e você pode assistir à transmissão nesse mesmo link, permitindo acompanhar cada etapa do concurso em tempo real.