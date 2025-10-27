Quina 6863 de hoje (27/10/25); Confira resultado e prêmio

Resultado da Quina 6863 de hoje (27/10/25); prêmio é de R$ 19 milhõesQuina, Concurso 6863, resultado desta segunda, 27 de outubro de 2025 (27/10/25). O prêmio é de R$ 19 milhões
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
Resultado da Quina de hoje (27/10/25): Concurso 6863
A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube:
Resultado da Quina de sábado (25/10/25): Concurso 6862
39 - 62 - 51 - 68 - 11
Resultado da Quina de sexta (24/10/25): Concurso 6861
78 - 26 - 57 - 32 - 42
Resultado da Quina de quinta (23/10/25): Concurso 6860
62 - 46 - 69 - 12 - 58
Resultado da Quina de quarta (22/10/25): Concurso 6859
33 - 39 - 36 - 79 - 23
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
