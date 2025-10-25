Loteria Federal 6012: resultado e prêmio de hoje (25/10/25)

Loteria Federal 6012: resultado de hoje, sábado, 25 de outubro de 2025 (25/10/25) / Crédito: Divulgação/ Site da Caixa

O resultado do concurso da Loteria Federal 6012 é divulgado hoje, sábado, 25 de outubro de 2025 (25/10/25), com prêmio de R$ 1,3 milhão. Atenção: os números oficiais serão divulgados às 19 horas (horário de Brasília). Volte a esta matéria para conferir o resultado completo e os prêmios.

Resultado da Loteria Federal de quarta (15/10/25): Concurso 6009

1º PRÊMIO: 0-2-7-3-3 - R$ 500.000,00

2º PRÊMIO: 2-6-7-9-9 - R$ 35.000,00

3º PRÊMIO: 8-1-8-0-2 - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO: 7-8-1-0-4 - R$ 25.000,00

5º PRÊMIO: 0-2-4-4-3 - R$ 20.363,00 Resultado da Loteria Federal de quarta (08/10/25): Concurso 6007

1º PRÊMIO: 5-6-1-2-1 - R$ 500.000,00

2º PRÊMIO: 1-9-1-7-2 - R$ 35.000,00

3º PRÊMIO: 7-0-4-2-7 - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO: 6-5-1-5-1 - R$ 25.000,00

5º PRÊMIO: 1-2-2-2-8 - R$ 20.363,00 Resultado da Loteria Federal de sábado (04/10/25): Concurso 6006

1º PRÊMIO: 021844 - R$ 500.000,00

2º PRÊMIO: 082593 - R$ 35.000,00

3º PRÊMIO: 021782 - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO: 041273 - R$ 25.000,00

5º PRÊMIO: 091017 - R$ 20.363,00 Resultado da Loteria Federal de quarta (01/10/25): Concurso 6005

1º PRÊMIO 5 - 8 - 1 - 6 - 7 - R$ 500.000,00

2º PRÊMIO 0 - 9 - 5 - 4 - 0 - R$ 35.000,00

3º PRÊMIO 2 - 3 - 8 - 5 - 2 - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO 4 - 8 - 4 - 5 - 8 - R$ 25.000,00

5º PRÊMIO 9 - 1 - 2 - 8 - 2 - R$ 20.363,00

Resultado da Loteria Federal de sábado (27/09/25): Concurso 6004

1º PRÊMIO 3 - 2 - 9 - 4 - 8 - R$ 1.350.000,00

2º PRÊMIO 3 - 9 - 1 - 5 - 4 - R$ 40.000,00

3º PRÊMIO 5 - 1 - 6 - 2 - 1 - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO 6 - 4 - 9 - 5 - 9 - R$ 20.000,00

5º PRÊMIO 3 - 4 - 5 - 1 - 3 - R$ 17.339,00 Resultado da Loteria Federal de quarta (24/09/25): Concurso 6003 1º PRÊMIO: 8 - 3 - 4 - 0 - 1 - R$ 500.000,00

2º PRÊMIO: 6 - 1 - 0 - 0 - 4 - R$ 35.000,00

3º PRÊMIO: 2 - 4 - 1 - 7 - 2 - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO: 1 - 3 - 9 - 5 - 5 - R$ 25.000,00

5º PRÊMIO: 0 - 9 - 4 - 1 - 7 - R$ 20.503,00 Resultado da Loteria Federal de sábado (20/09/25): Concurso 6002 1º PRÊMIO: 1 - 4 - 3 - 7 - 0 - R$ 500.000,00

2º PRÊMIO: 8 - 2 - 9 - 0 - 3 - R$ 35.000,00

3º PRÊMIO: 8 - 9 - 6 - 9 - 9 - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO: 4 - 0 - 6 - 8 - 3 - R$ 25.000,00

5º PRÊMIO: 5 - 3 - 2 - 3 - 6 - R$ 20.503,00

Resultado da Loteria Federal quarta (17/09/25): Concurso 6001

1º PRÊMIO - 5-0-3-0-9 - R$ 500.000,00

2º PRÊMIO - 6-7-1-9-5 - R$ 35.000,00

3º PRÊMIO - 5-1-1-5-8 - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO - 7-8-1-5-1 - R$ 25.000,00

5º PRÊMIO - 5-6-7-2-3 - R$ 20.503,00 Como apostar na Loteria Federal? Veja passo a passo Na Loteria Federal, há diversas chances de ganhar o prêmio principal, ou até mesmo ganhar ganhando um dos cinco prêmios principais; O milésimo, o centésimo e o décimo de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais; Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a uma das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excluídos os premiados pela aproximação anterior e posterior ou pela unidade do primeiro prêmio. Os sorteios são realizados às quartas-feiras e sábados, com prêmios principais de R$ 350 mil e R$ 700 mil, respectivamente. Recebendo prêmios da Loteria Federal Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa.