Mega Sena 2931 de hoje (23/10); Confira resultado e prêmio

Resultado da Mega Sena 2931 de hoje (23/10/25): prêmio é de R$ 85 milhões

Mega Sena: resultado do Concurso 2931 é divulgado nesta quinta, 23 de outubro de 2025 (23/10/25). Veja valor do prêmio máximo da loteria
Autor Arthur Albano e Júlia Honorato
O resultado da Mega Sena Concurso 2931 é divulgado nesta quinta-feira, 23 de outubro de 2025 (23/10/25). O prêmio está estimado em R$ 85 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 20 horas (horário de Brasília).

O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP.

Resultado da Mega Sena de hoje (23/10/25): Concurso 2931

A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link em instantes:

Resultado da Mega Sena de hoje (21/10/25): Concurso 2930

11 - 45 - 01 - 36 - 14 - 13

Resultado da Mega Sena de sábado (18/10/25): Concurso 2929

03 - 08 - 07 - 51 - 35 - 34

Resultado da Mega Sena de quinta (16/10/25): Concurso 2928

48 - 32 - 46 - 29 - 24 - 14

Resultado da Mega Sena de terça (14/10/25): Concurso 2927

55 - 34 - 56 - 11 - 58 - 27

Resultado da Mega Sena de sábado (11/10/25): Concurso 2926

03 - 04 - 14 - 35 - 45 - 49

Resultado da Mega Sena de quinta (09/10/25): Concurso 2925

09 - 07 - 27 - 24 - 12 -13

Resultados das outras loterias de hoje

Como jogar na Mega Sena

A Mega-Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.

Você pode marcar de seis a 15 números na roda, deixando que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrendo com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.

Sorteios da Mega Sena

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.

Como apostar na Mega Sena

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números você marcar, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.

Resultados anteriores da Mega Sena

>> Resultado da Mega Sena, Concurso 2930, terça, 21 de outubro (21/10/25)

>> Resultado da Mega Sena, Concurso 2929, sábado, 18 de outubro (18/10/25)

>> Resultado da Mega Sena, Concurso 2928, quinta, 16 de outubro (16/10/25)

