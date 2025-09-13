+Milionária 285: resultado de hoje (13/09); prêmio de R$ 158 mi

+Milionária: resultado de hoje, concurso 285, sábado, 13 de setembro de 2025 (13/09/25). Veja prêmio / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O resultado do 285 concurso +Milionária será divulgado hoje, 13 de setembro de 2025 (13/09/25). O prêmio é de R$ 158 milhões. Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você pode conferir as dezenas premiadas abaixo.

Resultado +Milionária de hoje (13/09/25): Concurso 285

Dezenas sorteadas: Trevos sorteados: A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube. Resultado +Milionária de quarta (10/09/25): Concurso 284

Dezenas sorteadas: 05 - 45 - 06 - 30 - 04 - 38

Trevos sorteados: 2 - 4 Resultado +Milionária de sábado (06/09/25): Concurso 283 Dezenas sorteadas: 17 - 08 - 47 - 13 - 22 - 45 Trevos sorteados: 5 - 3