Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

+Milionária 285: resultado de hoje (13/09); prêmio de R$ 158 mi

Resultado da +Milionária 285 de hoje (13/09); prêmio de R$ 158 milhões

+Milionária: resultado de hoje, concurso 285, sábado, 13 de setembro de 2025 (13/09/25). O prêmio será de R$ 158 milhões
Autor Júlia Honorato
Autor
Júlia Honorato Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O resultado do 285 concurso +Milionária será divulgado hoje, 13 de setembro de 2025 (13/09/25). O prêmio é de R$ 158 milhões. 

Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você pode conferir as dezenas premiadas abaixo. 

Resultado +Milionária de hoje (13/09/25): Concurso 285

Dezenas sorteadas: 

Trevos sorteados: 

A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube.

Resultado +Milionária de quarta (10/09/25): Concurso 284

Dezenas sorteadas: 05 - 45 - 06 - 30 - 04 - 38

Trevos sorteados: 2 - 4

Resultado +Milionária de sábado (06/09/25): Concurso 283

Dezenas sorteadas: 17 - 08 - 47 - 13 - 22 - 45

Trevos sorteados: 5 - 3

Resultado +Milionária de quarta (03/09/25): Concurso 282

Dezenas sorteadas: 50 - 21 - 17 - 12 - 10 - 41

Trevos sorteados: 5 - 3

Resultado +Milionária de sábado (30/08/25): Concurso 281

Dezenas sorteadas: 05 - 29 - 03 - 19 - 18 - 43

Trevos sorteados: 1 - 4

Resultados das loterias de hoje (13/09/25)

+Milionária: como jogar na loteria?

Você deve escolher entre números e trevos para competir pelo prêmio em dinheiro. Cada aposta custará R$ 6; A aposta múltipla custará o valor da aposta simples multiplicado pelas unidades compradas.

As apostas podem ser feitas em todas as casas lotéricas do Brasil, bem como no aplicativo e portal Loterias Caixa.

O formato das apostas funciona assim: nas apostas simples, você deve escolher pelo menos seis números entre 01 e 50 e depois pelo menos dois trevos dos seis disponíveis. Se a aposta for múltipla, é possível escolher entre 6 a 12 números, e de 2 a 6 trevos.

Como é feito o sorteio +Milionária?

O prêmio será decidido com um pote contendo 50 bolas numeradas, das quais serão sorteadas seis, e depois duas bolas do pote com seis, contendo trevos. O maior prêmio será concedido a quem acertar todos os seis números e dois trevos.

Mais sobre +Milionária

Outras ferramentas da nova modalidade são conhecidas como “surpresinha” e “teimosinha”, por meio das quais o sistema pode escolher os números e manter seu jogo por até cinco semanas, respectivamente. A +Milionária é o 11º produto de loteria das Loterias Caixa.

Resultados anteriores +Milionária

>> +Milionária 283: resultado de hoje (06/09); prêmio é de R$ 154 milhões

>> Resultado +Milionária, Concurso 281, sábado, 30 de agosto (30/08/25)

>> Resultado +Milionária, Concurso 280, quarta, 27 de agosto (27/08/25)

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

Mais notícias de economia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar