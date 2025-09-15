Resultado da Lotofácil 3487 de hoje (15/09); prêmio será de R$ 6 milhões

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lotofácil 3487: Resultado, segunda-feira, 15 de setembro de 2025 (15/09/25). O prêmio será de R$ 6 milhões
O resultado da Lotofácil 3487 é divulgado hoje, segunda-feira, 15 de setembro de 2025 (15/09/25). O prêmio é de R$ 6 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas. 

Resultado da Lotofácil hoje (15/09/25): Concurso 3487

XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado da Lotofácil sábado (13/09/25): Concurso 3486

02 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25

Resultado da Lotofácil sexta (12/09/25): Concurso 3485

15 - 25 - 04 - 13 - 02 - 11 - 20 - 22 - 12 - 03 - 09 - 10 - 05 - 18 - 06

Resultado da Lotofácil quinta (11/09/25): Concurso 3484

07 - 04 - 01 - 23 - 24 - 25 - 05 - 15 - 17 - 09 - 03 - 14 - 13 - 11 - 08

Resultado da Lotofácil quarta (10/09/25): Concurso 3483

04 - 13 - 25 - 07 - 20 - 18 - 09 - 12 - 15 - 22 - 17 - 24 - 08 - 14 - 02 

Resultado da Lotofácil terça (09/09/25): Concurso 3482

25 - 17 - 15 - 24 - 09 - 13 - 01 - 04 - 10 - 22 - 20 - 19 - 05 - 02 - 14

Resultado da Lotofácil segunda (08/09/25): Concurso 3481

13 - 23 - 07 - 10 - 03 - 04 - 22 - 02 - 24 - 05 - 21 - 01 - 14 - 19 - 09

 

Resultados das outras loterias de hoje (15/09)

Como apostar na Lotofácil

Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Resultados anteriores da Lotofácil

