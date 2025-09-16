Dia de Sorte 1116: resultado de hoje (16/09); prêmio de R$ 400 m

Resultado do Dia de Sorte 1116 de hoje (16/09); prêmio de R$ 400 milDia de Sorte, Concurso 1116, resultado de hoje, terça-feira, 16 de setembro de 2025 (16/09/25). O prêmio é de R$ 400 mil
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo.
Números da sorte: 22 - 01 - 21 - 04 - 11 - 19 - 25
Mês da sorte: Outubro
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir nesse mesmo link em instantes:
Resultado do Dia de Sorte hoje (13/09/25): Concurso 1115
Números da sorte: 06 - 07 - 11 - 15 - 22 - 25 - 31
Mês da sorte: Dezembro
Resultado do Dia de Sorte quinta (11/09/25): Concurso 1114
Números da sorte: 04 - 29 - 24 - 08 - 12 - 17 - 27
Mês da sorte: 11 - Novembro
Resultado do Dia de Sorte terça (09/09/25): Concurso 1113
Números da sorte: 03 - 25 - 24 - 30 - 26 - 20 - 05
Mês da sorte: 02 - FEVEREIRO
Resultado do Dia de Sorte sábado (06/09/25): Concurso 1112
Números da sorte: 20 - 24 - 02 - 19 - 03 - 06 - 13
Mês da sorte: JULHO
Resultado do Dia de Sorte quinta (04/09/25): Concurso 1111
Números da sorte: 13 - 06 - 15 - 30 - 08 - 09 - 11
Mês da sorte: 06 - junho
Resultado do Dia de Sorte terça (02/09/25): Concurso 1110
Números da sorte: 04 - 01 - 12 - 16 - 25 - 15 - 22
Mês da sorte: 09 - setembro
Como apostar na loteria Dia de Sorte
Esta é a loteria onde você escolhe seus números da sorte. Segundo a CEF, basta escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês da Sorte”.
Sete números e um “Mês da Sorte” são sorteados por concurso. Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).
O valor mínimo da aposta, para 7 números, é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados às 20h.
Dia de Sorte: apostas online
As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.
Recebendo prêmios do Dia de Sorte
Segundo a Caixa, você pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.
Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa. Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa.
