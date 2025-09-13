Mega Sena 2914: resultado de hoje (13/09); prêmio de R$ 3,5 mi

Mega Sena: resultado do Concurso 2914 de hoje, sábado, 13 de setembro de 2025 (13/09/25). O prêmio está estimado em R$ 3,5 milhões / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O resultado da Mega Sena Concurso 2914 será divulgado hoje, sábado, 13 de setembro de 2025 (13/09/25). O prêmio está estimado em R$ 3,5 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 20 horas (horário de Brasília).

Resultado da Mega Sena de terça (09/09/25): Concurso 2912

59 - 41 - 09 - 37 - 51 - 25 Resultado da Mega Sena de sábado (06/09/25): Concurso 2911 54 - 59 - 32 - 56 - 23 - 27 Resultado da Mega Sena de quarta (04/09/25): Concurso 2910

11 - 28 - 15 - 29 - 04 - 03