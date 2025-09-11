Mega Sena 2913: resultado de hoje (11/09); prêmio será de R$ 55 milhões

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mega Sena: resultado do Concurso 2913 de hoje, quinta-feira,11 de setembro de 2025 (11/09/25). O prêmio está estimado em R$ 55 milhões
O resultado da Mega Sena Concurso 2913 será divulgado hoje, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 (11/09/25). O prêmio está estimado em R$ 55 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir de 20 horas (horário de Brasília), quando você poderá conferir as dezenas sorteadas. 

O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP.

Resultado da Mega Sena de hoje (11/09/25): Concurso 2913

XX - XX - XX - XX - XX - XX

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

 

Resultado da Mega Sena de terça (09/09/25): Concurso 2912

59 - 41 - 09 - 37 - 51 - 25

Resultado da Mega Sena de sábado (06/09/25): Concurso 2911

54 - 59 - 32 - 56 - 23 - 27

Resultado da Mega Sena de quarta (04/09/25): Concurso 2910

11 - 28 - 15 - 29 - 04 - 03

Resultado da Mega Sena de terça (02/09/25): Concurso 2909

21 - 31 - 53 - 58 - 41 - 08

Resultado da Mega Sena de sábado (30/08/25): Concurso 2908

37 - 38 - 20 - 36 - 50 - 35

Como jogar na Mega Sena

A Mega-Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.

Você pode marcar de seis a 15 números na roda, deixando que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrendo com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.

Sorteios da Mega Sena

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.

Como apostar na Mega Sena

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números você marcar, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.

Resultados anteriores da Mega Sena

>> Resultado da Mega Sena, Concurso 2911, sexta, 6 de setembro (06/09/25)

>> Resultado da Mega Sena, Concurso 2909, terça, 2 de setembro (26/09/25)

>> Resultado da Mega Sena, Concurso 2908, sábado, 30 de agosto (30/08/25)

