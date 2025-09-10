Loteria Federal 5999: veja resultado de hoje (10/09)

Loteria Federal 5999: resultado de hoje, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 (10/09/25); prêmio de mais de R$ 500 mil

O resultado do concurso da Loteria Federal 5999 será divulgado hoje, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 (10/09/25), com prêmio de mais de R$ 500 mil.

Os números dos bilhetes são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 19 horas (horário de Brasília).

