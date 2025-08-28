Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dia de Sorte 1108: resultado de hoje (28/08); prêmio é de R$ 800 mil

Dia de Sorte, Concurso 1108, resultado de hoje, quinta-feira, 28 de agosto de 2025 (28/08/25). O prêmio é de R$ 800 mil
Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1108 de hoje, quinta-feira, 28 de agosto de 2025 (28/08/25). O prêmio é de R$ 800 mil.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo. 

Resultado do Dia de Sorte hoje (28/08/25): Concurso 1108 

Números da Sorte: 21 - 17 - 29 - 04 - 23 -24 - 09

Mês da sorte: 07 - julho

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado do Dia de Sorte terça (26/08/25): Concurso 1107

Números da Sorte: 23 - 21 - 18 - 20 - 29 - 28 - 03

Mês da sorte: 04 - abril

Resultado do Dia de Sorte sábado (23/08/25): Concurso 1106

Números da Sorte: 17 - 10 - 13 - 19 - 25 - 26 - 12

Mês da sorte: 02 - fevereiro

Resultado do Dia de Sorte quinta (21/08/25): Concurso 1105

Números da Sorte: 20 - 19 - 26 - 31 - 22 - 21 - 16

Mês da sorte: 02 - fevereiro

Resultados das outras loterias do dia

Como apostar na loteria Dia de Sorte

Esta é a loteria onde você escolhe seus números da sorte. Segundo a CEF, basta escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês da Sorte”.

Sete números e um “Mês da Sorte” são sorteados por concurso. Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

O valor mínimo da aposta, para 7 números, é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados às 20h.

Recebendo prêmios do Dia de Sorte

Segundo a Caixa, você pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa. Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa.

Apostas Online Dia de Sorte

As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.

Resultados anteriores do Dia de Sorte

