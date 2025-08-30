Dia de Sorte 1109: resultado de hoje (30/08); prêmio é de R$ 1,2 milhão

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dia de Sorte, Concurso 1109, resultado de hoje, sábado, 30 de agosto de 2025 (30/08/25). O prêmio é de R$ 1,2 milhão
Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1109 de hoje, sábado, 30 de agosto de 2025 (30/08/25). O prêmio é de R$ 1,2 milhão.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo. 

Resultado do Dia de Sorte hoje (30/08/25): Concurso 1109

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado do Dia de Sorte quinta (28/08/25): Concurso 1108

Números da Sorte: 21 - 17 - 29 - 04 - 23 - 24 - 09

Mês da sorte: 07 - julho

Resultado do Dia de Sorte terça (26/08/25): Concurso 1107

Números da Sorte: 23 - 21 - 18 - 20 - 29 - 28 - 03

Mês da sorte: 04 - abril

Resultado do Dia de Sorte sábado (23/08/25): Concurso 1106

Números da Sorte: 17 - 10 - 13 - 19 - 25 - 26 - 12

Mês da sorte: 02 - fevereiro

Como apostar na loteria Dia de Sorte

Esta é a loteria onde você escolhe seus números da sorte. Segundo a CEF, basta escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês da Sorte”.

Sete números e um “Mês da Sorte” são sorteados por concurso. Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

O valor mínimo da aposta, para 7 números, é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados às 20h.

Recebendo prêmios do Dia de Sorte

Segundo a Caixa, você pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa. Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa.

Apostas Online Dia de Sorte

As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.

