Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quina 6819: resultado de hoje (05/09); prêmio é de R$ 2,3 milhão

Quina 6819: resultado de hoje (05/09); prêmio é de R$ 2,3 milhão

Quina, Concurso 6819, resultado de hoje, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 (05/09/25). O prêmio é de R$ 2,3 milhão
Autor Mateus Brisa
Autor
Mateus Brisa Coordenador de distribuição
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Resultado da Quina, Concurso 6819 de hoje, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 (05/09/25). O prêmio é de R$ 2,3 milhão.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo. 

Resultado da Quina de hoje (05/09/25): Concurso 6819

XX - XX - XX - XX - XX

A Caixa realiza o sorteio ao vivo no canal do YouTube:

Resultado da Quina de quinta (04/09/25): Concurso 6818

36 - 13 - 63 - 53 - 06

Resultado da Quina de quarta (03/09/25): Concurso 6817

63 - 52 - 13 - 60 - 02

Resultados das outras loterias do dia

Como apostar na Quina

Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.

Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,

Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.

Resultados anteriores da Quina

>> Resultado da Quina, Concurso 6818, quinta, 4 de setembro (04/09/25)

>> Resultado da Quina, Concurso 6817, quarta, 3 de setembro (03/09/25)

>> Resultado da Quina, Concurso 6816, terça, 2 de setembro (02/09/25)

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

Mais notícias de economia

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira na Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar