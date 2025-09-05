Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lotomania 2819: resultado de hoje (05/09); prêmio é de R$ 500 mil

Lotomania 2819: resultado de hoje (05/09); prêmio é de R$ 500 mil

Resultado da loteria Lotomania, concurso 2819, hoje, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 (05/09/25). O prêmio é de R$ 500 mil
Resultado da Lotomania, concurso 2819, hoje, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 (05/09/25). O prêmio é de R$ 500 mil.

Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois do horário das 20 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados nesse mesmo link.

Resultado Lotomania hoje (05/09/25): Concurso 2819

XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado Lotomania quarta (03/09/25): Concurso 2818

79 - 30 - 31 - 86 - 89 - 03 - 57 - 34 - 15 - 93 - 53 - 71 - 55 - 62 - 08 - 32 - 58 - 72 - 04 - 52

Resultado Lotomania segunda (01/09/25): Concurso 2817

16 - 85 - 54 - 04 - 87 - 97 - 84 - 72 - 73 - 20 - 93 - 01 - 49 - 00 - 94 - 98 - 65 - 26 - 35 - 09

Resultados das outras loterias do dia

Como apostar na Lotomania?

Na Lotomania, basta escolher 50 números e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número para apostar e ganhar.

Além da opção de marcar no volante, você ainda pode marcar menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo para você; não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números na Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho. O preço da aposta é único e custa R$ 3,00.

Resultados anteriores da Lotomania

>> Resultado da loteria Lotomania, concurso 2818, quarta, 3 de setembro (03/09/25)

>> Resultado da loteria Lotomania, concurso 2817, segunda, 1º de setembro (01/09/25)

>> Resultado da loteria Lotomania, concurso 2816, sexta, 29 de agosto (29/08/25)

Saiba o que está por trás das loterias e dos sites de apostas

