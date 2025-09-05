Super Sete 742: resultado de hoje (05/09); prêmio é de R$ 650 mil

Resultado da loteria Super Sete, concurso 742, hoje, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 (05/09/25). Veja prêmio / Crédito: Divulgação/CEF

Resultado da loteria Super Sete, concurso 742, hoje, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 (05/09/25). O prêmio é de R$ 650 mil. Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois das 20 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados a seguir.

Resultado Super Sete hoje (03/09/25): Concurso 741 C-1: X

C-2: X

C-3: X

C-4: X

C-5: X

C-6: X

C-7: X A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube: Resultado Super Sete quarta (03/09/25): Concurso 741 C-1: 6

C-2: 3

C-3: 8

C-4: 8

C-5: 8

C-6: 8

C-7: 5 Resultado Super Sete segunda (01/09/25): Concurso 740 C-1: 4

C-2: 9

C-3: 0

C-4: 7

C-5: 5

C-6: 4

C-7: 5