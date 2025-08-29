Dupla Sena 2853: resultado de hoje (29/08); prêmio é de R$ 5,5 milhões

Os números foram sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois do horário das 20 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados nesse mesmo link.

Resultado Dupla Sena sexta (22/08/25): Concurso 2850



Primeiro sorteio: 12 - 43 - 08 - 30 - 17 - 42

Segundo sorteio: 37 - 45 - 10 - 13 - 30 - 32

Como apostar na Dupla Sena

Segundo o site da Caixa Econômica Federal (CEF), são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

De acordo com a Caixa, para jogar, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Ainda segundo a CEF, você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8, 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).