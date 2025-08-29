Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dupla Sena 2853: resultado de hoje (29/08); prêmio é de R$ 5,5 milhões

Dupla Sena 2853: resultado de hoje (29/08); prêmio é de R$ 5,5 milhões

Dupla Sena, Concurso 2853, hoje, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 (29/08/25); prêmio de R$ 5,5 milhões
Autor Maria Clara Moreira
Autor
Maria Clara Moreira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Resultado Dupla Sena, Concurso 2853 resultado de hoje, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 (29/08/25); prêmio de R$ 5,5 milhões.

Os números foram sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois do horário das 20 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados nesse mesmo link.

Resultado Dupla Sena hoje (29/08/25): Concurso 2853

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado Dupla Sena quarta (27/08/25): Concurso 2852

Primeiro sorteio: 39 - 16 - 35 - 20 - 10 - 05
Segundo sorteio: 20 - 37 - 19 - 29 - 45 - 30

Resultado Dupla Sena segunda (25/08/25): Concurso 2851

Primeiro sorteio: 46 - 47 - 09 - 41 - 36 - 29
Segundo sorteio: 49 - 29 - 43 - 13 - 35 - 22

Resultado Dupla Sena sexta (22/08/25): Concurso 2850

Primeiro sorteio: 12 - 43 - 08 - 30 - 17 - 42
Segundo sorteio: 37 - 45 - 10 - 13 - 30 - 32

Resultados das outras loterias do dia

Como apostar na Dupla Sena

Segundo o site da Caixa Econômica Federal (CEF), são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

De acordo com a Caixa, para jogar, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Ainda segundo a CEF, você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8, 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Apostas online da Dupla Sena

As apostas também podem ser realizadas por meio do Portal Loterias Online.

Resultados anteriores da Dupla Sena

>> Resultado Dupla Sena, Concurso 2852, quarta, 27 de agosto (27/08/25)

>> Resultado Dupla Sena, Concurso 2851, segunda, 25 de agosto (25/08/25)

>> Resultado Dupla Sena, Concurso 2850, sexta, 22 de agosto (22/08/25)

Saiba o que está por trás das loterias e dos sites de apostas

Mais notícias de Economia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar