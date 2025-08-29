Dupla Sena 2853: resultado de hoje (29/08); prêmio é de R$ 5,5 milhões

Dupla Sena 2853: resultado de hoje (29/08); prêmio é de R$ 5,5 milhõesDupla Sena, Concurso 2853, hoje, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 (29/08/25); prêmio de R$ 5,5 milhões
Resultado Dupla Sena, Concurso 2853 resultado de hoje, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 (29/08/25); prêmio de R$ 5,5 milhões.
Os números foram sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois do horário das 20 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados nesse mesmo link.
Resultado Dupla Sena hoje (29/08/25): Concurso 2853
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado Dupla Sena quarta (27/08/25): Concurso 2852
Primeiro sorteio: 39 - 16 - 35 - 20 - 10 - 05
Segundo sorteio: 20 - 37 - 19 - 29 - 45 - 30
Resultado Dupla Sena segunda (25/08/25): Concurso 2851
Primeiro sorteio: 46 - 47 - 09 - 41 - 36 - 29
Segundo sorteio: 49 - 29 - 43 - 13 - 35 - 22
Resultado Dupla Sena sexta (22/08/25): Concurso 2850
Primeiro sorteio: 12 - 43 - 08 - 30 - 17 - 42
Segundo sorteio: 37 - 45 - 10 - 13 - 30 - 32
Resultados das outras loterias do dia
- Lotofácil 3480: tem resultado hoje (29/08)? Entenda
- Lotomania 2816: resultado de hoje (29/08); prêmio é de R$ 2,3 milhões
- Quina 6813: resultado de hoje (29/08); o prêmio é de R$ 2,2 milhões
- Super Sete 739: resultado de hoje (29/08); prêmio é de R$ 350 mil
Como apostar na Dupla Sena
Segundo o site da Caixa Econômica Federal (CEF), são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.
De acordo com a Caixa, para jogar, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Ainda segundo a CEF, você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8, 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).
Apostas online da Dupla Sena
As apostas também podem ser realizadas por meio do Portal Loterias Online.
Resultados anteriores da Dupla Sena
>> Resultado Dupla Sena, Concurso 2852, quarta, 27 de agosto (27/08/25)
>> Resultado Dupla Sena, Concurso 2851, segunda, 25 de agosto (25/08/25)
>> Resultado Dupla Sena, Concurso 2850, sexta, 22 de agosto (22/08/25)
Saiba o que está por trás das loterias e dos sites de apostas
Mais notícias de Economia
Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo
Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO
Siga o canal de Economia no Whatsapp para ficar bem informado
Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor