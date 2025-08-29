Lotofácil 3480: tem resultado hoje (29/08)? Entenda

Lotofácil Concurso 3480 não tem resultado divulgado hoje, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 (29/08/25); entenda / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

Resultado da Lotofácil Concurso 3480 não será divulgado hoje, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 (29/08/25), devido ao início das vendas exclusivas da Lotofácil da Independência. O sorteio da edição especial ocorrerá no sábado, 06 de setembro de 2025 (06/09/25). O prêmio é de R$ 220 milhões.