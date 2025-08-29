Lotofácil 3480: tem resultado hoje (29/08)? Entenda

Lotofácil 3480: tem resultado hoje (29/08)? EntendaLotofácil Concurso 3480 não tem resultado divulgado hoje, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 (29/08/25); entenda
Resultado da Lotofácil Concurso 3480 não será divulgado hoje, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 (29/08/25), devido ao início das vendas exclusivas da Lotofácil da Independência.
O sorteio da edição especial ocorrerá no sábado, 06 de setembro de 2025 (06/09/25). O prêmio é de R$ 220 milhões.
Resultado da Lotofácil hoje (29/08/25): Concurso 3480
Sorteio não será realizado devido ao início das vendas exclusivas da Lotofácil da Independência, que será realizado no sábado, 06 de setembro de 2025 (06/09/25).
Resultado da Lotofácil terça (26/08/25): Concurso 3479
16 - 10 - 09 - 01 - 18 - 19 - 05 - 08 - 12 - 25 - 06 - 24 - 15 - 13 - 23
Resultado da Lotofácil segunda (25/08/25): Concurso 3478
15 - 01 - 12 - 24 - 10 - 05 - 07 - 09 - 04 - 22 - 21 - 06 - 14 - 17 - 08
Resultado da Lotofácil sábado (23/08/25): Concurso 3477
05 - 02 - 16 - 03 - 21 - 12 - 18 - 25 - 24 - 20 - 06 - 17 - 23 - 15 - 08
Resultados das outras loterias do dia
Como apostar na Lotofácil
Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Resultados anteriores da Lotofácil
