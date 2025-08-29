Super Sete 739: resultado de hoje (29/08); prêmio é de R$ 350 mil

Resultado da loteria Super Sete, concurso 739, hoje, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 (29/08/25). O prêmio é de R$ 350 mil / Crédito: Divulgação/ CEF

Resultado da loteria Super Sete, concurso 739, hoje, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 (29/08/25). O prêmio é de R$ 350 mil. Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois das 20 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados a seguir.

Resultado Super Sete hoje (29/08/25): Concurso 739 C-1: 2

C-2: 3

C-3: 7

C-4: 3

C-5: 5

C-6: 9

C-7: 6 A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube: Resultado Super Sete quarta (27/08/25): Concurso 738

C-1: 3

C-2: 2

C-3: 0

C-4: 3

C-5: 3

C-6: 4

C-7: 8

No entanto, para poder preencher dois números em uma coluna, é necessário que todas as outras tenham pelo menos um número preenchido. Para preencher três números em uma coluna, é necessário que todas as outras tenham pelo menos dois números preenchidos. Nos sorteios da Super Sete, são extraídos sete números, um de cada coluna. É possível ganhar acertando três, quatro, cinco, seis ou as sete colunas. A faixa de três acertos possui premiação fixa de R$ 5, enquanto as outras faixas são proporcionais: acertadores de quatro, cinco e seis colunas dividem, em cada faixa, 15% do valor restante após o pagamento dos prêmios fixos.