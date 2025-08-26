Lotofácil 3479: resultado de hoje (26/08); prêmio é de R$ 1,8 milhão

Lotofácil 3479: resultado de hoje (26/08); prêmio é de R$ 1,8 milhãoLotofácil: Resultado Concurso 3479, terça-feira, 26 de agosto de 2025 (26/08/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas. Você pode conferir abaixo.
Resultado da Lotofácil hoje (26/08/25): Concurso 3479
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo Youtube:
Resultado da Lotofácil segunda (25/08/25): Concurso 3478
15 - 01 - 12 - 24 - 10 - 05 - 07 - 09 - 04 - 22 - 21 - 06 - 14 - 17 - 08
Resultado da Lotofácil sábado (23/08/25): Concurso 3477
05 - 02 - 16 - 03 - 21 - 12 - 18 - 25 - 24 - 20 - 06 - 17 - 23 - 15 - 08
Resultado da Lotofácil sexta (22/08/25): Concurso 3476
03 - 15 - 19 - 25 - 05 - 20 - 08 - 07 - 17 - 06 - 23 - 12 - 24 - 10 - 16
Resultados das outras loterias do dia
Como apostar na Lotofácil
Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Resultados anteriores da Lotofácil
