Timemania 2285: resultado de hoje (23/08); prêmio é de R$ 18 milhões

Timemania 2285: resultado de hoje (23/08); prêmio é de R$ 18 milhõesTimemania, Concurso 2285 divulgado na noite de hoje, sábado, 23 de agosto de 2025 (23/08/25). Prêmio de R$ 18 milhões
Os resultados do Concurso Timemania 2285 foram divulgados hoje, sábado, 23 de agosto de 2025 (23/08/25). Prêmio de R$ 18 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.
Resultado Timemania hoje (23/08/25): Competição 2285
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado Timemania quinta (21/08/25): Competição 2284
Números sorteados: 25 - 24 - 22 - 33 - 73 - 07 - 70
Time do coração: 10 - ATLÉTICO/MG
Resultado Timemania terça (19/08/25): Competição 2283
Números sorteados: 61 - 41 - 18 - 55 - 15 - 46 - 53
Time do coração: 01 - ABC/RN
Resultado Timemania sábado (16/08/25): Competição 2282
79 - 01 - 25 - 57 - 76 - 26 - 48
Resultados das outras loterias do dia
- Lotofácil 3477: resultado de hoje (23/08); veja prêmio
- Loteria Federal 5994: resultado de hoje (23/08); prêmio é de mais de R$ 500 mil
- Quina 6808: resultado de hoje (23/08); veja prêmio
- Mega Sena 2905: resultado de hoje (23/08); prêmio é de R$ 28 milhões
- Dia de Sorte 1106: resultado de hoje (23/08); prêmio é de R$ 350 mil
- +Milionária 279: resultado de hoje (23/08); prêmio é de R$ 147 milhões
Como apostar na Timemania
Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Timemania
