Timemania 2285: resultado de hoje (23/08); prêmio é de R$ 18 milhões

Os resultados do Concurso Timemania 2285 foram divulgados hoje, sábado, 23 de agosto de 2025 (23/08/25). Prêmio de R$ 18 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.

Resultado Timemania hoje (23/08/25): Competição 2285 A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado Timemania quinta (21/08/25): Competição 2284

Números sorteados: 25 - 24 - 22 - 33 - 73 - 07 - 70 Time do coração: 10 - ATLÉTICO/MG