Quina 6807: resultado de hoje (22/08); o prêmio é de R$ 10 milhões

Quina 6807: resultado de hoje (22/08); o prêmio é de R$ 10 milhões

Quina, Concurso 6807, resultado de hoje, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 (22/08/25). O prêmio é de R$ 10 milhões
Maria Clara Moreira
Maria Clara Moreira
Tipo Notícia

Resultado da Quina, Concurso 6807 de hoje, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 (22/08/25). O prêmio é de R$ 10 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo. 

Resultado da Quina de hoje (22/08/25): Concurso 6807

A Caixa realiza o sorteio ao vivo no canal do Youtube:

Resultado da Quina de quinta (21/08/25): Concurso 6806

19 - 56 - 03 - 01 - 14

Resultado da Quina de quarta (20/08/25): Concurso 6805

73 - 26 - 18 - 06 - 16

Resultado da Quina de terça (19/08/25): Concurso 6804

47 - 06 - 58 - 50 - 54

Resultados das outras loterias do dia

Como apostar na Quina

Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.

Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,

Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.

Resultados anteriores da Quina

