Quina 6803: resultado de hoje (18/08); o prêmio é de R$ 2,2 milhões

Resultado da Quina, Concurso 6803 de hoje, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 (18/08/25). O prêmio é de R$ 2,2 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.

Resultado da Quina de hoje (18/08/25): Concurso 6803 27 - 43 - 33 - 71 - 65 A Caixa realiza o sorteio ao vivo no canal do Youtube: Resultado da Quina de sábado (16/08/25): Concurso 6802

76 - 75 - 05 - 10 - 31