Quina 6803: resultado de hoje (18/08); o prêmio é de R$ 2,2 milhões

Quina 6803: resultado de hoje (18/08); o prêmio é de R$ 2,2 milhõesQuina, Concurso 6803, resultado de hoje, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 (18/08/25). O prêmio é de R$ 2,2 milhões
Resultado da Quina, Concurso 6803 de hoje, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 (18/08/25). O prêmio é de R$ 2,2 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Resultado da Quina de hoje (18/08/25): Concurso 6803
27 - 43 - 33 - 71 - 65
A Caixa realiza o sorteio ao vivo no canal do Youtube:
Resultado da Quina de sábado (16/08/25): Concurso 6802
76 - 75 - 05 - 10 - 31
Resultado da Quina de sexta (15/08/25): Concurso 6801
14 - 16 - 18 - 29 - 32
Resultado da Quina de quinta (14/08/25): Concurso 6800
55 - 76 - 02 - 11 - 06
Resultados das outras loterias do dia
- Loteca 1207: resultado de hoje (18/08); prêmio é de R$ 5 milhões
- Lotofácil 3472: resultado de hoje (18/08); prêmio é de R$ 1,8 milhão
- Lotomania 2811: resultado de hoje (18/08); prêmio é de R$ 3,4 milhões
- Dupla Sena 2848: resultado de hoje (18/08); prêmio é de R$ 3,7 milhões
- Super Sete 734: resultado de hoje (18/08); prêmio é de R$ 100 mil
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Quina
>> Resultado da Quina, Concurso 6802, sábado, 16 de agosto (16/08/25)
>> Resultado da Quina, Concurso 6801, sexta, 15 de agosto (15/08/25)
>> Resultado da Quina, Concurso 6800, quinta, 14 de agosto (14/08/25)