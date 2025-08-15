Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quina 6801: resultado de hoje (15/08); prêmio é de R$ 600 mil

Quina, Concurso 6801, resultado de hoje, sexta-feira, 15 de agosto de 2025 (15/08/25). O prêmio é de R$ 600 mil
Resultado da Quina, Concurso 6801 de hoje, sexta-feira, 15 de agosto de 2025 (15/08/25). O prêmio é de R$ 600 mil.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo. 

Resultado da Quina de hoje (15/08/25): Concurso 6801

A Caixa realiza o sorteio ao vivo no canal do Youtube:

Resultado da Quina de quinta (14/08/25): Concurso 6800

55 - 76 - 02 -11 - 06

Resultado da Quina de quarta (13/08/25): Concurso 6799

04 - 32 - 37 - 43 - 19

Resultado da Quina de terça (12/08/25): Concurso 6798

50 - 21 - 60 - 11 - 42

Resultados das outras loterias do dia

Como apostar na Quina

Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.

Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,

Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.

Resultados anteriores da Quina

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

