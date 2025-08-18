Loteca 1207: resultado de hoje (18/08); prêmio é de R$ 5 milhões

Loteca 1207: resultado de hoje (18/08); prêmio é de R$ 5 milhõesResultado da Loteca concurso 1207, hoje, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 (18/08/25). O prêmio é de R$ 5 milhões
Resultado do Concurso 1207 da Loteca de hoje, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 (18/08/25). O prêmio é de R$ 5 milhões.
Resultado Loteca de hoje (18/08/25): Concurso 1207
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo Youtube:
Resultado Loteca de segunda (11/08/25): Concurso 1206
Jogo 1 - Flamengo 2 x 1 Mirassol (Coluna 1)
Jogo 2 - América/MG 0 x 1 Remo/PA (Coluna 2)
Jogo 3 - São Paulo 2 x Vitória/BA (Coluna 1)
Jogo 4 - Goiás/GO 2 x 1 Operário/PR (Coluna 1)
Jogo 5 - Bragantino/SP 1 x 3 Internacional/RS (Coluna 2)
Jogo 6 - Volta Redonda 0 x 0 Novo Horizontino (Coluna meio)
Jogo 7 - Fortaleza 0 x 5 Botafogo (Coluna 2)
Jogo 8 - Bahia 3 x 3 Fluminense (Coluna meio)
Jogo 9 - Palmeiras 2 x 1 Ceará (Coluna 1)
Jogo 10 - Avaí/SC 2 x 0 Cuiabá (Coluna 1)
Jogo 11 - Vasco 1 x 1 Atlético/MG (Coluna meio)
Jogo 12 - Atlético/GO 2 x 0 Botafogo (Coluna 1)
Jogo 13 - Cruzeiro 1 x 2 Santos (Coluna 2)
Jogo 14 - Grêmio 0 x 1 Sport (Coluna 2)
Resultado Loteca de segunda (04/08/25): Concurso 1205
Jogo 1 - Ceará 1 x 1 Flamengo (Coluna meio)
Jogo 2 - Sport 0 x 0 Bahia (Coluna meio)
Jogo 3 - Novo Horizontino 1 x 1 Avaí (Coluna meio)
Jogo 4 - Botafogo 2 x América MG (Coluna 1)
Jogo 5 - Mirassol 3 x 2 Vasco (Coluna 1)
Jogo 6 - Amazonas 2 x 2 Goiás (Coluna meio)
Jogo 7 - Fluminense 1 x 0 Grêmio (Coluna 1)
Jogo 8 - Corinthians 1 x 1 Fortaleza (Coluna meio)
Jogo 9 - Chapecoense 3 x 2 CRB (Coluna 1)
Jogo 10 - Botafogo 0 X 2 Cruzeiro (Coluna 2)
Jogo 11 - Athletico PR 2 X 1 Paysandu (Coluna 1)
Jogo 12 - Atlhetico MG 2 x 1 Bragantino (Coluna 1)
Jogo 13 - Vitória BA 2 x 2 Palmeiras (Coluna meio)
Jogo 14 - Internacional 1 x 2 São Paulo (Coluna 2)
Resultados das outras loterias do dia
Como apostar na Loteca?
Segundo site da Caixa Econômica Federal (CEF), para apostar na loteria basta marcar o seu palpite para cada um dos 14 jogos, assinalando uma das três colunas, duas delas (duplo) ou três (triplo). R$ 2,00 é o valor da aposta mínima e dá direito a um duplo.
A CEF informa que quanto mais duplos e triplos marcar, maior é o preço da aposta e maiores são as suas chances de ganhar. As apostas são encerradas às 14h de sábado. De acordo com a CEF, os concursos da Loteca são realizados semanalmente e os resultados divulgados no início de cada semana. Caso um jogo não for realizado, o resultado da partida será definido por sorteio.
Recebimento de prêmios da Loteca
Ainda segundo a CEF, o prêmio pode ser recebido em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. "Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa", escreve a CEF.
"Não havendo acertador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na primeira faixa de premiação. Não deixe de conferir o seu bilhete de aposta. Você tem até 90 dias para buscar o seu prêmio", completa a Caixa.
Resultados anteriores da Loteca
