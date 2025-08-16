Quina 6802: resultado de hoje (16/08); veja prêmio

Quina 6802: resultado de hoje (16/08); veja prêmioQuina, Concurso 6802, resultado de hoje, sábado, 16 de agosto de 2025 (16/08/25). O prêmio é de R$
Resultado da Quina, Concurso 6802 de hoje, sábado, 16 de agosto de 2025 (16/08/25). O prêmio é de R$ .
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
Resultado da Quina de hoje (16/08/25): Concurso 6802
A Caixa realiza o sorteio ao vivo no canal do Youtube:
Resultado da Quina de sexta (15/08/25): Concurso 6801
Resultado da Quina de quinta (14/08/25): Concurso 6800
55 - 76 - 02 -11 - 06
Resultado da Quina de quarta (13/08/25): Concurso 6799
04 - 32 - 37 - 43 - 19
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Quina
>> Resultado da Quina, Concurso 6801, sexta, 15 de agosto (15/08/25)
>> Resultado da Quina, Concurso 6800, quinta, 14 de agosto (14/08/25)
>> Resultado da Quina, Concurso 6799, quarta, 13 de agosto (13/08/25)
