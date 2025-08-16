Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quina 6802: resultado de hoje (16/08); veja prêmio

Quina 6802: resultado de hoje (16/08); veja prêmio

Quina, Concurso 6802, resultado de hoje, sábado, 16 de agosto de 2025 (16/08/25). O prêmio é de R$
Autor Maria Clara Moreira
Maria Clara Moreira
Tipo Notícia

Resultado da Quina, Concurso 6802 de hoje, sábado, 16 de agosto de 2025 (16/08/25). O prêmio é de R$ .

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo. 

Resultado da Quina de hoje (16/08/25): Concurso 6802

A Caixa realiza o sorteio ao vivo no canal do Youtube:

Resultado da Quina de sexta (15/08/25): Concurso 6801

 

Resultado da Quina de quinta (14/08/25): Concurso 6800

55 - 76 - 02 -11 - 06

Resultado da Quina de quarta (13/08/25): Concurso 6799

04 - 32 - 37 - 43 - 19

Resultados das outras loterias do dia

Como apostar na Quina

Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.

Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,

Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.

Resultados anteriores da Quina

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

