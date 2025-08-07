Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Resultado da Quina 6794 hoje (07/08/25); prêmio de R$ 3 milhões

Resultado da Quina 6794 hoje (07/08/25); prêmio de R$ 3 milhões

Quina, Concurso 6794, resultado de hoje, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 (07/08/25). O prêmio é de R$ 3 milhões
Autor Mariana Fernandes e Mateus Brisa
Autor
Mariana Fernandes e Mateus Brisa Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Resultado da Quina, Concurso 6794 de hoje, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 (07/08/25). O prêmio é de R$ 3 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo. 

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Resultado da Quina de hoje (07/08/25): Concurso 6794

XX - XX - XX - XX - XX

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado da Quina de quarta (06/08/25): Concurso 6793

30 - 38 - 29 - 73 - 39

Resultado da Quina de terça (05/08/25): Concurso 6792

16 - 62 - 68 - 43 - 42

Resultados das outras loterias do dia

Como apostar na Quina

Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.

Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,

Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.

Resultados anteriores da Quina

>> Resultado da Quina, Concurso 6793, quarta, 06 de agosto (06/08/25)

>> Resultado da Quina, Concurso 6792, terça, 05 de agosto (05/08/25)

>> Resultado da Quina, Concurso 6791, segunda, 04 de agosto (04/08/25)

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

Mais notícias de economia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar