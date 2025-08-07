Resultado da Lotofácil 3463 hoje (07/08/25); prêmio de R$ 1,8 milhão

Resultado da Lotofácil 3463 hoje (07/08/25); prêmio de R$ 1,8 milhãoLotofácil: Resultado Concurso 3463, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 (07/08/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão
Resultado da Lotofácil Concurso 3463 de hoje, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 (07/08/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas. Você pode conferir abaixo.
Resultado da Lotofácil hoje (07/08/25): Concurso 3463
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado da Lotofácil quarta (06/08/25): Concurso 3462
25 - 17 - 13 - 16 - 24 - 19 - 01 - 20 - 10 - 18 - 15 - 02 - 09 - 14 - 22
Resultado da Lotofácil terça (05/08/25): Concurso 3461
06 - 10 - 25 - 13 - 05 - 04 - 03 - 23 - 21 - 11 - 08 - 19 - 09 - 18 - 02
Como apostar na Lotofácil
Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Resultados anteriores da Lotofácil
