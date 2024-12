Mega da Virada 2023: saiba tudo sobre o sorteio do ano passado

Mega da Virada 2023: relembre como foi o sorteio e quantas pessoas ganharam / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Na véspera do sorteio da Mega da Virada 2024, alguns buscam se basear no sorteio do ano anterior para escolher as dezenas para suas apostas. Com um prêmio total de R$ 588,8 milhões, a Mega da Virada 2023 premiou cinco apostas, que levaram mais de R$ 115 milhões cada uma. Os sorteios sempre são realizados às 20 horas do dia 31 de dezembro.

Relembre como foi o sorteio da Mega da Virada 2023.

Mega da Virada 2024: veja ranking dos estados que mais ganharam apostas



Mega da Virada 2024: veja ranking dos estados que mais ganharam apostas Qual o resultado da Mega da Virada de 2023? No ano passado, foram sorteadas as dezenas: 24 - 56 - 33 - 48 - 21 - 41. Ainda, o valor bruto arrecadado chegou a R$ 2,4 bilhões, um valor muito maior do que o prêmio principal. Na quina, 1.996 pessoas ganharam, cada uma, R$ 70.083,58. Já na quadra, 164.379 pessoas ganharam R$ 1.215,71.



Mega da Virada 2023: quantas vezes cada número se repetiu? Nos números que mais vezes se repetiram, quem lidera é o número 10. O número esteve presente em cinco sorteios: em 2009, 2010, 2017, 2018 e 2022. O 5 vem na segunda colocação, repetindo-se durante quatro sorteios.

Os números 3, 20, 33, 34, 36 e 58 estão em terceiro lugar, com três aparições cada. Outros 18 números foram sorteados duas vezes: 2, 4, 11, 12, 17, 18, 22, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 51, 53 e 56. Vinte e três dezenas saíram uma vez: 1, 6, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 55, 57 e 59.