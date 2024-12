Mega da Virada 2024: veja ranking dos estados que mais ganharam apostas

Desde o início da Mega da Virada, há 16 anos, São Paulo é o Estado mais premiado, com 30 ganhadores que juntos arrecadaram R$ 1,33 bilhão, segundo levantamento da Sorte Online. A Bahia ocupa o segundo lugar, com 18 premiados e R$ 489 milhões em prêmios, enquanto Minas Gerais aparece em terceiro, com 12 vencedores que somam R$ 381 milhões.

Mega Sena da Virada: SAIBA como proteger o seu bilhete