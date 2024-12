Mega da Virada 2024: tudo sobre sorteio com prêmio de R$ 600 milhões

A Mega da Virada 2024 promete um prêmio recorde de R$ 600 milhões, com apostas abertas até as 17h do dia 31 de dezembro e sorteio às 20h

Na edição mais recente, realizada em 2023, o prêmio foi o maior da história até então: R$ 588,8 milhões, dividido entre cinco vencedores. Esse valor, no entanto, já foi superado, pois a previsão para 2024 é de um prêmio de R$ 600 milhões.

Mega da Virada 2024: data limite para as apostas

A Mega Sena realiza sorteios regulares semanalmente, com as apostas podendo ser feitas até as 19h. No entanto, na Mega da Virada, o horário limite é diferente: as apostas podem ser registradas até as 17h do dia do sorteio.

