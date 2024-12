Prêmio da Mega da Virada 2024: quanto ganha quem acertar 4 e 5 números

Saiba como funcionam os prêmios para quem não acerta os seis números do sorteio da Mega da Virada, confira os valores anteriores, dicas e mais

A Mega da Virada, o sorteio mais aguardado do ano no Brasil, oferece prêmios milionárioso que não acumulam. Embora o foco principal seja o prêmio para quem acerta os seis números, os apostadores que acertam cinco (quina) ou quatro (quadra) números também têm chances de levar para casa uma boa quantia.

A Mega da Virada é uma edição especial da Mega Sena, realizada no último dia do ano. Diferentemente dos sorteios regulares, o valor principal não acumula: se não houver ganhadores na faixa principal, o montante é dividido entre os acertadores da quina.

Características principais:



Realizada anualmente, no dia 31 de dezembro.



Prêmio principal não acumula.



Apostas abertas com antecedência.



É a maior premiação entre as loterias brasileiras.

Em 2023, o prêmio total ultrapassou R$ 588 milhões, divididos entre cinco apostas vencedoras da Sena.

Quina e quadra: como os prêmios são distribuídos?

A arrecadação total com as apostas da Mega da Virada é dividida entre as faixas de premiação: