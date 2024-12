Mega da Virada: entenda como é calculado o valor do prêmio

Com ganho principal estipulado em R$ 600 milhões, Mega da Virada acumula maior quantia da história do sorteio

Com o ano chegando ao fim, também vem um evento que já é esperado pelos brasileiros, o sorteio da Mega da Virada . Nesta edição o prêmio reúne cerca de R$ 600 milhões, marcado como a maior premiação do concurso.

No concurso, são sorteadas seis dezenas de um total de 60 números disponíveis. Para ganhar o prêmio principal, o apostador precisa acertar todas as seis dezenas sorteadas.

O valor arrecadado para a premiação principal tem origem na venda de bilhetes. Além disso, podem contar com os valores acumulados ao longo do ano em outros sorteios da Loterias Caixa.

Diferentemente dos sorteios regulares, a Mega da Virada não acumula . Isso garante que o prêmio será dividido no próprio dia do sorteio.

As apostas podem ser feitas até as 18h de terça-feira,31, em lotéricas, pelo app ou no portal oficial, com custo de R$ 5 por aposta. Apenas maiores de 18 anos podem participar.

As principais estratégias para GANHAR a MEGA DA VIRADA