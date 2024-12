R$ 600 milhões na Mega da Virada: faltam 5 dias para o maior sorteio da história

Prêmio deste ano equivale à hospedagem por mais de dois anos no hotel mais caro do mundo ou à compra de 1.430 carros superesportivos de R$ 420 mil

A Mega da virada é diferente da mega-sena regular porque o prêmio ofertado não acumula , caso não haja ganhador na primeira faixa. Se ninguém acertar as seis dezenas, o valor será dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas, e assim sucessivamente. As apostas poderão ser feitas até às 18h do dia 31 de dezembro. O sorteio será realizado também no dia 31, às 20h .

Faltando cinco dias para o valor de 600 milhões de reais ser sorteado, podemos acompanhar o grande movimento nacional acontecendo para que todos possam fazer suas apostas, sejam elas apostas simples ou combinadas, com maiores chances no formato de bolão. Cada apostador busca a melhor estratégia para participar, e o que ninguém quer é ficar de fora da chance singular de ficar milionário na virada do ano. Tendo isso em vista, é natural que, quem ainda não registrou suas apostas, busque se inteirar sobre como jogar e fazer isso com segurança .

Um valor tão alto assim mexe com os sonhos de qualquer pessoa. Segundo a Caixa, o dinheiro total do prêmio deste ano equivale à hospedagem por mais de dois anos no hotel mais caro do mundo ou, à compra de 1.430 carros superesportivos de R$ 420 mil. Isso justifica todo o País participando.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a maior parte do prêmio vem da arrecadação com as vendas de bilhetes do próprio sorteio. Também acrescentam ao valor da Mega da Virada os valores acumulados dos prêmios regulares da Caixa ao longo do ano vigente.

Leia as principais dúvidas sobre o concurso especial: 1. Como o valor do prêmio é estipulado? 2. Onde conferir o resultado? 3. Como resgatar o prêmio? 4. Quais os maiores prêmios já pagos na Mega da Virada? 5. Como apostar na Mega da Virada sem sair de casa?

Os sorteios das Loterias Caixa são realizados em São Paulo. Os participantes interessados podem acompanhar o sorteio ao vivo pelas páginas oficiais da instituição noYoutube e no Facebook. Os números sorteados e a distribuição do prêmio também ficam disponibilizados no site da Caixa após a realização do concurso.

A Caixa lembra que, se o bilhete foi emitido na lotérica, é importante que o ganhador se identifique no verso do bilhete premiado antes mesmo de sair de casa.

2. 2022:R$ 541,9 milhões



3. 2021:R$ 378,1 milhões



4. 2020:R$ 325,2 milhões

5. 2017:R$ 306,7 milhões



Como apostar na Mega da Virada sem sair de casa?



Para quem busca ampliar as chances de ganhar esse cobiçado sorteio, a Lotérica Sorte Mais Brasil oferece o caminho do sucesso. A 22 lojas físicas e o atendimento online da SMB estão disponíveis para auxiliar os

apostadores na compra de seus bolões até poucas horas antes dos sorteios.



No canal digital é possível participar de bolões com altas dezenas organizados de forma estratégica para ampliar as chances de ganhar, com um atendimento especializado via WhatsApp. Com cotas a partir de R$ 101,24 o canal digital da Lotérica entrega na sua casa sem cobrar taxa de entrega para toda Fortaleza e Região Metropolitana. Vale ressaltar que é possível apostar com a SMB de qualquer lugar do Brasil com total segurança e comodidade.



No canal digital é possível participar de bolões com altas dezenas organizados de forma estratégica para ampliar as chances de ganhar Crédito: Divulgação

Aposte com a Maior do País, aqui a sua sorte vale mais! Para saber mais acesse nosso site sortemaisbrasil.com.br ou entre em contato através do Zap da Sorte (85) 99212-1308.

Conheça nossas redes sociais:

Instagram: instagram.com/sortemaisbrasil

Facebook: facebook.com/sortemaisbrasil

Site: sortemaisbrasil.com.br