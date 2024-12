Mega Sena da Virada: veja como proteger o seu bilhete

Confira dicas de como proteger o bilhete ao apostar na Mega Sena da Virada de 2025 / Crédito: Divulgação

A Mega da Virada, uma das loterias mais aguardadas do ano, sorteará no dia 31 de dezembro o maior prêmio de sua história: R$ 600 milhões. As apostas podem ser feitas até as 18h do dia do sorteio, que está marcado para às 20h, em São Paulo. Mas, além de sonhar com a fortuna, é fundamental tomar cuidados para proteger o bilhete e garantir o recebimento do prêmio.

Como fazer a checagem e a segurança do bilhete? Após realizar a aposta, é indispensável verificar se as informações do bilhete estão corretas. Confira itens como o código da lotérica, data da aposta e do sorteio, números escolhidos, número do bilhete e valor da aposta. Este comprovante é o único documento que garante o recebimento do prêmio. Para evitar problemas, escreva seu nome completo e CPF no verso do bilhete. Assim, ele fica vinculado diretamente ao apostador, garantindo segurança em caso de perda ou extravio. Participação em bolões Se a aposta for feita em bolão, é necessário exigir o recibo oficial emitido pelo terminal da lotérica. O comprovante deve conter o valor das cotas, tarifa de serviço (se houver) e a identificação do bolão Caixa. Sem esse documento, a divisão do prêmio pode gerar disputas.

Como conferir o resultado? O sorteio da Mega da Virada será transmitido ao vivo pelo YouTube e Facebook da Caixa. O resultado também ficará disponível no site oficial das Loterias Caixa, que permite conferir o rateio final do prêmio e os valores distribuídos. Confira regras e opções para apostar A Mega da Virada segue as mesmas regras dos sorteios regulares da Mega Sena, mas com uma diferença: o prêmio não acumula. Apostas podem ser feitas presencialmente em lotéricas, no site ou no aplicativo da Loterias Caixa. O valor mínimo para apostas online é R$ 20, equivalente a quatro jogos simples, e clientes Caixa podem usar o Internet Banking para participar.