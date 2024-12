Mega da Virada: quanto receberam os maiores ganhadores da loteria?

Conforme os anos passam, os prêmios sofrem alterações e, geralmente, superam os valores anteriores. No entanto, o vencedor da aposta não leva o montante completo se houver mais de um ganhador que também acertou as seis dezenas sorteadas.

É importante lembrar que o valor recebido por cada vencedor depende da modalidade de aposta. Na aposta individual, o prêmio vai exclusivamente para o portador do bilhete. Já no bolão, o valor é dividido entre os integrantes, conforme o número de cotas adquiridas.

Em 2024, com um prêmio estimado em R$ 600 milhões, os bilhetes vencedores poderão estabelecer um novo recorde, dependendo do número de apostas ganhadoras.

Confira os valores dos prêmios e os ganhadores da Mega da Virada ao longo dos anos:

2009 - R$ 144,9 milhões (dois ganhadores: R$ 72,4 milhões )

- R$ 144,9 milhões (dois ganhadores: ) 2010 - R$ 194,3 milhões (quatro ganhadores: R$ 48,5 milhões )

- R$ 194,3 milhões (quatro ganhadores: ) 2011 - R$ 177,6 milhões (cinco ganhadores: R$ 35,5 milhões )

- R$ 177,6 milhões (cinco ganhadores: ) 2012 - R$ 244,7 milhões (três ganhadores: R$ 81,5 milhões )

- R$ 244,7 milhões (três ganhadores: ) 2013 - R$ 224,6 milhões (quatro ganhadores: R$ 56,1 milhões )

- R$ 224,6 milhões (quatro ganhadores: ) 2014 - R$ 263,2 milhões (quatro ganhadores: R$ 65,8 milhões )

- R$ 263,2 milhões (quatro ganhadores: ) 2015 - R$ 246,5 milhões (seis ganhadores: R$ 41 milhões )

- R$ 246,5 milhões (seis ganhadores: ) 2016 - R$ 200 milhões (seis ganhadores: R$ 36,8 milhões )

- R$ 200 milhões (seis ganhadores: ) 2017 - R$ 306,7 milhões (17 ganhadores: R$ 18 milhões )

- R$ 306,7 milhões (17 ganhadores: ) 2018 - R$ 302,5 milhões (52 ganhadores: R$ 5,8 milhões )

- R$ 302,5 milhões (52 ganhadores: ) 2019 - R$ 304,2 milhões (quatro ganhadores: R$ 76 milhões )

- R$ 304,2 milhões (quatro ganhadores: ) 2020 - R$ 325,2 milhões (dois ganhadores: R$ 162,6 milhões )

- R$ 325,2 milhões (dois ganhadores: ) 2021 - R$ 378,1 milhões (dois ganhadores: R$ 189 milhões )

- R$ 378,1 milhões (dois ganhadores: ) 2022 - R$ 541,9 milhões (cinco ganhadores: R$ 108,3 milhões )

- R$ 541,9 milhões (cinco ganhadores: ) 2023 - R$ 588,8 milhões (cinco ganhadores: R$ 117,7 milhões)

Mega da Virada 2024: até quando apostar

Para a Mega da Virada 2024, as apostas começaram na última quarta-feira, 18. O preço varia de acordo com o número de dezenas selecionadas pelo apostador, sendo o valor mínimo para a aposta padrão de R$ 5. Para bilhetes com mais dezenas, o valor aumenta, podendo chegar a R$ 22 mil para apostas com 15 números.