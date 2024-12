Apostas exclusivas da Mega da Virada 2024 começam hoje, 18; como jogar?

Apostas exclusivas da Mega da Virada 2024 começam hoje, 18; veja como jogar / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

A partir desta quarta-feira, 18, todas as apostas na modalidade da Mega-Sena passarão a ser exclusivas para a Mega da Virada, que terá o maior prêmio da história no valor de R$ 600 milhões. O prêmio não acumula: se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o valor será dividido entre os acertadores da segunda faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante.

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 18h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro. Veja a seguir como jogar e onde.

Mega da Virada 2024: como jogar? Seguindo a mesma lógica da Mega-Sena, para jogar na Mega da Virada 2024 o apostador precisa selecionar no mínimo seis dezenas e no máximo 20 entre as 60 disponíveis. O valor mínimo da aposta é de R$ 5,00 em qualquer lotérica credenciada do País. Além da lotérica presencial, é possível apostar pelo site loterias online da Caixa Econômica Federal (CEF) ou via aplicativo da Caixa (android e iOS). Para apostas online, a CEF só aceita compras mínimas de R$ 20 reais. Assim, o apostador que deseja fazer um jogo simples precisa comprar quatro apostas de R$ 5 para atingir o valor mínimo.

Veja passo a passo para jogar online na Mega da Virada Faça login com sua conta da CAIXA;



Dentre os jogos, selecione a Mega da Virada;



Toque nos números que deseja selecionar ou em “Completar com número”, para escolher aleatoriamente, ou ainda a opção “Surpresinha”, para os algarismos só serem revelados após a compra;



Toque em “Adicionar ao carrinho de apostas”;



Para finalizar a aposta, abra o carrinho situado no canto inferior direito da tela. Então, toque em “Avançar para a forma de pagamento” e efetue o pagamento. Mega da Virada 2024: como participar de um bolão? Os bolões são considerados uma alternativa para fazer jogos com mais números e, assim, aumentar a chance de ganhar. A Caixa Econômica Federal (CEF) possui regras e bolões oficiais da instituição.

O preço mínimo para os bolões da Mega da Virada é de R$ 15. Contudo, cada cota deve ser igual ou superior a R$ 6. É necessário que o bolão contenha no mínimo duas e no máximo 100 cotas. Em outras palavras, cada participante do bolão tem sua cota.