Mega da Virada: veja números de todos os resultados da história

O tradicional sorteio que acontece exclusivamente no último dia do ano, a Mega Sena da Virada , em 2024, chega à sua 16ª edição, oferecendo um prêmio recorde de R$ 600 milhões para os ganhadores que acertarem as seis dezenas sorteadas.

No modelo de bolão, em que um grupo de pessoas se reúne para realizar uma aposta conjunta, é possível aumentar o número de dezenas apostadas, o que tem tornado essa modalidade cada vez mais popular.

O valor mínimo da aposta em 2024 é de R$ 5. A Mega Sena permite escolher até 15 números em uma única aposta, sendo que o valor necessário para efetuar essa aposta máxima é de R$ 22,5 mil. As apostas podem ser realizadas até as 17h do dia 31 de dezembro, três horas antes do sorteio oficial.

Mega da Virada 2024: veja os números sorteados em anos anteriores

Confira a sequência de números sorteados nos 15 sorteios anteriores da Mega da Virada: