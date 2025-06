Polo da Stellantis em Pernambuco registra novo recorde de exportação

Depois de registrar, em maio de 2023, o maior volume de embarques desde sua inauguração em 2015, o Polo Automotivo Stellantis de Goiana (PE) agora obteve a maior operação de exportação de veículos já realizada pela Stellantis em uma única remessa. Ao todo, 4.006 unidades produzidas na planta pernambucana foram embarcadas pelo Porto de Suape com destino à Argentina.

Os veículos foram carregados a bordo do navio Dover Highway (K-Line), dedicado exclusivamente à operação da Stellantis. A ação representa um feito logístico para a companhia e estabelece um recorde absoluto de exportação de automóveis na história do Porto de Suape, que figura entre os seis portos públicos mais movimentados do Brasil.