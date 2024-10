Exportações de cera de carnaúba chegam a US$ 62,06 milhões

Exportações de cera de carnaúba no Ceará chegam a US$ 62,06 milhões no mês de setembro Crédito: JÚLIO CAESAR

O setor cearense de gorduras e óleos no Ceará, composto majoritariamente por cera de carnaúba, acumulou US$ 62,06 milhões em exportações (aproximadamente R$ 350,92 milhões) até setembro deste ano. O número representa um crescimento de 32,5% em comparação ao mesmo período do ano passado. O acumulado representa cerca de 97% das operações. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado As informações integram a última edição da publicação Ceará em Comex, um estudo de inteligência comercial produzido mensalmente pelo Centro Internacional de Negócios (CIN), da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

Desempenho de outros setores Outro destaque para o mercado cearense foi o de algodão. Com US$ 24,52 milhões acumulados em exportação até o mês passado, a ampliação é de 36,1% no comparativo com o mesmo período do ano anterior. Os principais destinos do produto são Colômbia e Paraguai. Já os combustíveis minerais chegaram a US$ 62,03 milhões, com um aumento de 2,0% em comparação ao ano passado.

O principal receptor é a Europa, com a Bélgica liderando as importações (US$ 11,65 milhões) e Portugal em segundo na lista (US$ 10,69 milhões). O setor de peixes e crustáceo apresentou um crescimento de 16,5% no acumulado deste ano, totalizando uma movimentação de US$ 59,97 milhões. Os Estados Unidos (US$ 33,13 milhões) e a China (US$ 11,95 milhões) despontam como os maiores centros para o segmento.