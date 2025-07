Programa Acredita Exportação é sancionado por Lula e promete benefícios para micro e pequenas empresas

Com o objetivo de ampliar a competitividade das MPEs no cenário internacional, o programa antecipa efeitos da reforma tributária, contribuindo na redução de custo das empresas. A norma deve iniciar a partir de 1º de agosto, sendo válida até 2027, quando a nova Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) entra em vigor.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No País, 11,5 mil empresas do segmento foram contabilizadas em 2024. O número representa 40% de toda exportação brasileiras, atingindo a quantia de US$ 2,6 bilhões em volume de vendas no período. Pelo programa, as pequenas empresas poderão receber o equivalente a 3% das receitas com vendas externas, por meio de ressarcimento direto ou compensação de tributos.



Segundo o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o "Acredita Exportação" chega para corrigir distorções no sistema tributário, que acabam penalizando os pequenos exportadores.

“Com a devolução dos resíduos tributários, essas empresas - que exportam produtos como móveis, calçados e vestuário - ganham fôlego para competir em igualdade de condições no mercado global”, conclui.



Empresas que se enquadravam no Simples Nacional, anteriormente, não poderiam recuperar tributos pagos em outras etapas. Com o novo projeto de lei Complementar nº 167/2024, pelo menos 50% das MPEs exportadoras passa a ter acesso ao benefício, corrigindo a distorção da tributação.